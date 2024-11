Ilfattoquotidiano.it - Le ricette economiche che propone Trump sorprendono: l’età dell’oro Usa è alle spalle

A Kamala Harris non è riuscita l’impresa dei democratici del 2022 nelle tradizionali elezioni di Midterm. Allora era preannunciata una schiacciante vittoria dei conservatori e invece i democratici hanno ottenuto un buon successo. Prima del ritiro di Biden i sondaggi erano molto favorevoli a. Con Harris la distanza si è ridotta notevolmente, ma non è bastata la sbiadita novità a convincere milioni di americani.In effetti Harris nel quadriennio non ha fatto molto, ma meglio una figura modesta e ragionevole che una tragica. Gli americani comunque hanno scelto di cambiare strada ignorando che l’amministrazione Biden ha dovuto affrontare due eventi eccezionali, la sfida del Covid e le due guerre in corso.In genere le elezioni si vincono negli Usa con i dati economici alla mano. Come è andata l’economia americana con Biden? È stata un totale disastro? I tre principali indicatori da prendere in considerazione sono il tasso di crescita, quello della disoccupazione e infine quello dell’inflazione.