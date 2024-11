Lettera43.it - La fine dei Ferragnez e la rivincita delle vere dinastie italiane: il racconto della settimana

Leggi l'articolo completo su Lettera43.it

C’è un film a episodi di Neri Parenti del 1989, intitolato profeticamente Fratelli d’Italia, in cui Christian De Sica per conquistare la bella Turchese, un’ereditiera in vacanza a Porto Rotondo, finge di essere il figlio di Raul Gardini. Dopo un corteggiamento serrato e una serie di peripezie tra barche a vela, yacht, incontri mondani e partite a poker con piatti milionari, l’episodio si conclude con Turchese che, lasciandolo con un palmo di naso, decide di fuggire con Leopoldo Benz, figlio e unico eredecelebre dinastia creatricenota marca di automobili. «In confronto a lui sei una cagatina di mosca!», lo apostrofa, ridendo, uno dei suoi amici. «Di fronte al marco pesante mi arrendo», risponde inDe Sica, allargando le braccia, in unascene epocali del film. La scena mi è venuta in mente ieri mentre leggevo sui social la notizia che sta riempendo le pagine dei giornali di gossip in quest’ultima, ovverosia la nuova love story tra Chiara Ferragni e Tronchetti Provera Jr, figlio di Marco e di Cecilia Pirelli, mentre, quasi contemporaneamente, Fedez – secondo le indiscrezioni di Dillinger News – avrebbe baciato in una discoteca di New York Cosima Rattazzi, la figlia di Lupo Rattazzi e nipote niente meno di Susanna Agnelli.