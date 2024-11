Quotidiano.net - La figlia di Mancini:: "Nel mirino dei bulli per la paresi facciale". L’ex ct: orgoglioso di te

Ci vuole coraggio a raccontare le ferite dell’anima e Camilla(foto), 27 anni,delct dell’Italia Roberto, lo ha avuto. In un libro pubblicato il mese scorso la 27enne ha rivelato di essere stata vittima dismo e per questo di avere sofferto moltissimo. "Un mese fa è iniziato un nuovo capitolo della mia vita con l’uscita del mio libro: è stata la mia rinascita – ha raccontato lei in una story su Instagram –. In ‘Sei una farfalla’ Celeste affronta temi delicati e importanti come ilsmo, una ferita che ho conosciuto da bambina. Ho condiviso la mia esperienza non per pubblicità, come qualcuno ha pensato, ma per tendere una mano a chi ancora soffre e dare forza a chi, come me, ha vissuto lo stesso dolore. Ilsmo è una piaga sociale, lascia una cicatrice emotiva profondissima e ci sono ragazzi che ancora oggi si tolgono la vita per colpa dei