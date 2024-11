Anteprima24.it - Iori: “La dirigenza sa cosa mi serve a gennaio: la contestazione ci fa male”

Tempo di lettura: 2 minuti“Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene con una squadra che, oggi, è terza classificata. Nel secondo tempo, nonostante la qualità numerica, non abbiamo avuto qualità: vanno messi palloni pericolosi in area, e chi è entrato poteva fare meglio. Purtroppo ci sono i soliti problemi“. Dopo il pareggio con il Monopoli, Manuelparla in sala stampa del Pinto: “Nel primo tempo abbiamo riempito l’area con Proia e Paglino, però abbiamo avuto tanta tanta fatica nella ripresa a trovare gli spazi giusti. Questa situazione di classifica faa tutti, dispiace che avvenga la: i risultati non arrivano, anche stasera potevamo fare risultato, che però non è arrivato“.“Vilardi merita solo parole di stima: ho tre portieri molto validi, e ho un preparatore dei portieri che fa un ottimo lavoro“.