Interlaghi che spettacolo | Molinari piazza il tris e prenota il bis

Lecco, 9 novembre 2024 – Un vento teso da Nord ad oltre sette nodi, il Tivano, ha caratterizzato a Lecco la prima giornata di regate del 50° Campionato Invernaledi vela - Trofeo Neomarine organizzato, a calendario Fiv nel Golfo, con la regia della Canottieri Lecco. Unoper i numerosi lecchesi e turisti che hanno potuto assistere direttamente dal lungolago alle sfide messe in campo dalle cinquantatré barche iscritte suddivise in sei classi: Fun, H22, J24, Meteor, Orc ed RS21.anche di colori con gli spinnaker e i gennaker a regalare un colpo d’occhio magnifico. Tre prove molto tirate e combattute che hanno però già messo in luce i pretendenti alla vittoria sia di classe che generale. Soprattutto nella Classe Orc, il Melges 24 “Corazon” del piemontese Guido(Lni Meina No), di Castelletto Sopra Ticino, già vincitore assoluto dell’2023, ha messo le cose in chiaro calando ildi vittorie davanti al lecchese Richard Martini (Lni Mandello Lario) con il Platu 25 “Kong Bambino Viziato”, tre volte secondo.