Inter-Napoli Cannavaro | Nerazzurri favoriti mi piacerebbe marcare Lautaro

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

Fabioha rilasciato un’vista al Corriere della Sera alla vigilia di, posticipo del 12° turno di Serie A: “Migiocare con ilè uno degli attaccanti che stimo maggiormente e vorrei marcarlo. Ha grande intelligenza tattica e una freddezza tale che ti può sempre far male davanti alla porta. Lui e Lukaku formavano la coppia perfetta“.Sull’importanza della partita per le due squadre, invece: “L’è costretta a vincere, mentre ilpuò gestire il vantaggio in classifica. E’ vero che ipossono pagare la stanchezza della Champions, ma la vittoria contro l’Arsenal ti alza l’autostima“. Infine, in ottica scudetto: “Per me l’rimane favorita. Non mi aspettavo di vedere ilal primo posto così presto, anche se non avevo dubbi che Conte avrebbe ridato solidità alla squadra“.