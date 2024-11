Il M5s pronto a cambiare nome e simbolo E al garante Beppe Grillo meno poteri | i report per la Costituente

Leggi l'articolo completo su Open.online

Pronta la rivoluzione per il Movimento che sarà. I Cinquestelle hanno pubblicato in serata l’esito della discussione degli oltre 300 sorteggiati: undiviso secondo i 12 temi che saranno affrontati nelladi fine novembre. Si va dalla Riforma del sistema sanitario, alla crescita economica inclusiva e lavoro dignitoso. Dal contrasto all’evasione fiscale ed etica nell’impresa, alla politica di pace ed Europa. Ma è la revisione dello Statuto, relativa a ruoli di presidente e, che determinerà il futuro politico del M5s. Sopratutto quello legato a. Stando al rapporto, la figura delviene tenuta ancora in sospesa: si va dall’eliminare il riferimento statutario all’insindacabilità del suo giudizio; all’attribuzione di un ruolo esclusivamente onorifico.