Sport.quotidiano.net - Grifo, le Fere vanno al doppio della velocità. Zauli confida su Angella. I dubbi in attacco

Ildei punti. Quattordici quelli del Perugia, ventisei in classifica ma 28 reali (due punti di penalizzazione) quelli conquistati dai rossoverdi. Sulla carta una sfida più che ostica, ma per fortuna il derby viaggia su binari difnti eha potuto lavorare con la squadra una settimana piena. E poi per trovare conforto e coraggio ci sono i precedenti che pendono dalla parte del Perugia che in casa ha conquistato 23 vittorie nei 49 precedenti, poi nove sconfitte e 17 pareggi. L’allenatore biancorosso, prodigo di consigli, sta cercando il mix migliore per sfidare la Ternana. C’è da fare i conti con la carta di identitàsquadra: tanto giovane o troppo esperta. Ma per cercare di non toppare l’approccio e per dare sostanza a una sfida che ha tanto valore,cercherà di mischiare gli ingredienti per confezionare il piatto giusto.