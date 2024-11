.com - Generali porta a Modena lo show “Vite: storie di felicità”

(ITALPRESS) – Dopo il grande successo al Forum di Assago a Milano, che ha coinvolto circa 12 mila persone, venerdì 8 novembre al PalaPanini diè tornato in scena “di”: lo speciale spettacolo motivazionale, promosso e realizzato dalla Fondazione dellaETS e supto daItalia, che mette al centro ladelle persone, in particolare dei ragazzi e delle ragazze delle scuole superiori e medie. Un doppio appuntamento, completamente gratuito: il primo, la mattina, dedicato alle studentesse e agli studenti delle scuole didi primo e secondo grado, e il secondo la sera, aperto a tutti i cittadini.Un’iniziativa unica che ha visto sul palco con il suo esclusivoWalter Rolfo, Presidente della Fondazione dellaETS, ingegnere e psicologo, coach ed esperto di processi percettivi, accompagnato per l’occasione da ospiti speciali che si sono alternati per raccontarsi in una versione inedita, condividendo con il pubblico alcuni momenti cruciali della propria carriera professionale o della propria vita privata per un viaggio motivazionale e formativo che offre la possibilità di riflettere sulla propriae trarre ispirazione e stimoli dalledegli altri.