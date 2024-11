Sport.quotidiano.net - FUTSAL. Sangio alla prova Versilia: per i ragazzi di Ferrini c’è la seconda in classifica

Leggi l'articolo completo su Sport.quotidiano.net

Al pallone tensostatico di Piazza Arduino Casprini di San Giovanni Valdarno oggi, sabato 9 novembre alle ore 15, si giocherà la quinta giornata del campionato di serie B A5, girone C, fra lae la. E’ un testa coda: la compagine vesiliana èin, lapenultima con soli 3 punti, in compagnia di Balca Poggese e Mattagnanese, ultima a quota zero punti la Polisportiva Villafontana. Laha vinto una sola gara, la prima contro il Bagnolo Calcio per 5-4. Poi ha trovato squadre di elevato spessore ed ha perso con Villafontana, Torrita ed il derby a Prato. Nel pomeriggio odierno gli azzurri di coach Francescoavranno un avversario ostico, di grande caratura, e sarà durissima opporsi. Ma tra gli azzurrivannesi ci sono giocatori che possono farsi valere, e condurre la squadra verso una buona gara.