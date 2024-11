Cultweb.it - Flight, come finisce il dramma del 2012 con protagonista Denzel Washington

si conclude con il pilota William Whitaker, detto Whip, che sconta una condanna a cinque anni di carcere per assunzione di stupefacenti e alcol durante il volo dell’aereo SouthJet 227 per Atlanta. Racconta ai suoi compagni di carcere di essere sobrio da circa 13 mesi. E di non avere alcun rimpianto della scelta di essersi costituito.Dopo una notte sfrenata a base di sesso e alcol, il pilota di linea William Whitaker () si sveglia in una stanza d’albergo ad Orlando in compagnia dell’assistente di volo Katerina Marquez (Nadine Velazquez). Per soppesare alle mancate ore di sonno, e per smaltire il più velocemente possibile la sbornia, l’uomo assume della cocaina prima di dirigersi all’aeroporto. A bordo del volo SouthJet 227 per Atlanta – dopo che egli ha effettuato la procedura di decollo – Whip lascia i comandi al suo primo ufficiale Ken Evans (Brian Geraghty) e si mette a dormire.