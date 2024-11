Panorama.it - È ora di investire in bond su valute emergenti?

Sono passati quasi 15 anni da quandoin obbligazioni governative di paesiera quasi un must visto l’andamento del decennio 2002 > 2011 che portò a performance davvero ottime per l’asset class. Come vedete dal grafico di JP Morgan a fine 2011, con un rendimento totale del 225% sul decennio, il local currency debt come viene definito sui mercati, era la migliore asset class obbligazionaria fra quelle a spread.La presenza di investitori esteri su questi mercati era importante, i fondi che vi investivano numerosi.Potete voi stessi osservare come il periodo successivo, 2012 > 2024, sia stato invece molto poco favorevole a questa asset class (andamento laterale con performance finale addirittura negativa) e abbia portato quasi a dimenticarla nell’asset allocation di un portafoglio.