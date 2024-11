Metropolitanmagazine.it - È morto a 69 anni Tony Todd, attore horror per “Candyman” e “Final Destination”

a 69, conosciuto principalmente per aver recitato nei franchise” e ““. In una carriera lunga 40ha recitato in oltre 240 titoli tra tv e cinema. L’è scomparso pochi giorni fa nella sua casa di Los Angeles dopo una lunga malattia, come ha raccontato la moglie Fatimaall’Hollywood Reporter.Chi eraNato il 4 dicembre 1954 a Washington,ha studiato per dueall’Università del Connecticut prima di ottenere una borsa di studio per l’Eugene O’Neill National Theatre Institute. Il periodo trascorso lì ha contribuito a gettare le basi per i suoi successivi incarichi presso l’allora Hartman Conservatory di Stamford, Connecticut, e la Trinity Repertory Company di Providence, Rhode Island. La sua carriera ha attraversato quattro decadi, iniziando con una svolta significativa grazie al suo ruolo in “Platoon” di Oliver Stone nel 1986.