Domenica parte il Vendée Globe, la regata più dura. Un solo italiano al via, Giancarlo Pedote su Prysmian

(Adnkronos) –prossimala decima edizione del, lapiùdel mondo unanimemente definita “l’Everest della vela” per le sue straordinarie difficoltà di portarla a termine. Un giro del mondo in solitaria, senza scalo e con il divieto di assistenza pena l’esclusione dalla gara, ma -diversamente dai tempi analogici- con l’unico sollievo di strumentazioni di ultima generazione e facoltà di comunicazione che i pionieri neanche potevano sognare. Quaranta gli skipper iscritti, con la maggioranza schiacciante composta dai 27 francesi. Sei le donne, e unal via, il fiorentinosulcon cui aveva ottenuto l’ottavo posto nell’edizione precedente, miglior piazzamento di sempre per un azzurro. Ora il, opportunamente “ristrutturato”, riper l’avventura sportiva piùche ci sia, con passaggi tra i 40 ruggenti e i 50 urlanti, le latitudini più estreme e il passaggio tra i tre leggendari capi: Horn in Sudamerica, Buona Speranza in Africa e Leeuwin in Australia.