Iltempo.it - Crepet e lo stupro di Palermo: "Il carcere? Cosa servirebbe a quei ragazzi"

Sono stati condannati in primo grado iresponsabili dellodi gruppo di, avvenuto in un cantiere del Foro Italico, il 7 luglio 2023, a danni di una diciannovenne. In misura significativamente inferiore, però, rispetto alle richieste dei pm al processo: i giovani dovranno scontare pene tra i 7 e i 4 anni, mente La procura aveva chiesto condanne tra i 12 e i 10 anni e 8 mesi. Paolo, psichiatra e sociologo, commenta la vicenda in un'intervista a Repubblica: "Siamo nel 2024, non possiamo ragionare come se fossimo all'inizio del Novecento. Questi giovani non hanno scusanti, sono dei delinquenti e da delinquenti vanno trattati". Tuttavia "il, così come è strutturato in Italia, non credo sia il luogo più adatto per fare capire a questi giovani la gravità di ciò che hanno fatto".