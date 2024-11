Romadailynews.it - Cina: aerei da combattimento J-15D, J-15T debutteranno a salone aeronautico

Pechino, 09 nov – (Xinhua) – La marina cinese ha annunciato oggi che i suoi jet daJ-15D e J-15Talla 15esima China International Aviation and Aerospace Exhibition, nota anche come Airshow China. Si prevede che questi jet dapartecipino a esibizioni acrobatiche durante l’evento, che si terra’ dal 12 al 17 novembre nella citta’ portuale di Zhuhai, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La marina organizzera’ anche esibizioni di operazioni di assalto aereo con l’elicottero imbarcato Z-20J e l’elicottero da trasporto Z-8C, che trasporteranno unita’ di fanti di marina e attrezzature correlate. Questo segna la prima apparizione del corpo dei fanti di marina al. Inoltre, la marina esporra’ l’elicottero imbarcato antisommergibile Z-9F e l’aereo da pattugliamento antisommergibile Y-8, nonche’ diversi sistemi d’arma imbarcati ed equipaggiamenti per il salvataggio e la sopravvivenza in mare, la maggior parte delle quali viene presentata pubblicamente per la prima volta, secondo il dipartimento degli equipaggiamenti della marina.