Ilfoglio.it - Che fine ha fatto il “salario minimo alla milanese” proposto da Beppe Sala?

A Milano c’è chi parla di “alto tradimento”. Sono troppi quelli costretti a cambiare casa e città per gli affitti troppo alti, e molte aziende non trovano addetti per garantire servizi essenziali. Esagerazioni, forse. Sta dicheha lanciato da tempo la proposta per un “, parlando di “un contratto sociale entrato in crisi: Milano offre ancora lavoro e opportunità, ma non prospettive. Chi lavora a Milano finisce, in un numero crescente di casi, per non potersi permettere di vivere in città e al tempo stesso risparmiare per costruirsi un futuro”, ha scritto il sindaco presentando l’evento ‘Per ungiusto a Milano’, tempo fa. Per chiarire, più di recente: “Laddove si produce più ricchezza bisogna distribuire meglio in terminiriali, dove c’è più ricchezza ne devono godere di più i dipendenti privati ma anche quelli pubblici”.