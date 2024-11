Lanazione.it - Castiglion Fiorentino, anche qui si registra un crollo nelle nascite

Arezzo, 9 novembre 2024 – In linea con quanto avviene a livello nazionale,siun. Mentre, infatti, il dato dei decessi ha sùbito una diminuzione rispetto ai picchi del 2021 e del 2022, ed è fermo a 146 deceduti, quello riguardante leha invece sùbito un brusco picco arrivando a 68 nati a fronte degli 83 e 94 degli anni 2022 e 2021. Quindi, se da un lato vi è la riduzione della mortalità, dall’altro è significativa la tendenza alla diminuzione della popolazione evidenziataa livello nazionale sia dal report dell’ISTAT sugli indicatori demografici del 2023, che dai primi risultati provvisori dell’anno che sta per finire. I dati ISTAT, infatti,no un record negativo per lescese a -13.000 rispetto al 2022 arrestandosi a 379.