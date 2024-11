Lapresse.it - Caso Cecchettin, Zaia: “A un anno dal delitto ci stringiamo alla famiglia”

“A distanza di un, il dolore è ancora vivo ed è uno stato d’animo che si fa ancora più acuto ogni volta che la cronaca ci mette di fronte a un nuovodi femminicidio, che una donna viene uccisa o anche solo maltrattata in nome di un malinteso e innaturale senso di proprietà, di un’incapacità di porsi di fronteparità di genere. Ma l’orrenda dinamica dell’omicidio di Giuliaha segnato la vita stessa della nostra comunità come pochi altri, ha tracciato una linea di demarcazione nella consapevolezza sociale oltre la quale nessuno, di fronte a certe situazioni, può più far finta di non vedere, di non sapere. In questo anniversario rinnovo l’abbraccio del Veneto a papà Gino,sorella e al fratello, partecipando al loro inesauribile dolore”. Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca, ricorda Giulia– la ventiduenne vittima dell’ex fidanzato l’11 novembre del 2023 in una vicenda estrema che ha scosso gli animi e le coscienze – a undall’assassinio.