Lanazione.it - Cappelle Medicee: ciclo di incontri tra fotografia, cinema e documentari

Firenze, 8 novembre 2024 – A partire dal 12 novembre, ogni martedì alle ore 17.00, il Museo delledi Firenze ospiterà undi tre conferenze sul tema Lenella, nele neitra Ottocento e Novecento, a cura di Francesca de Luca, curatrice del museo. Tre interventi che esploreranno la rappresentazione del complesso laurenziano nei linguaggi della, dele dello spettacolo. Nella prima conferenza, in programma il 12 novembre, Emanuela Sesti, Storica dell'arte, consulente scientifico della FAF-Fondazione Alinari per la, analizzerà lo sviluppo della traduzione della scultura di Michelangelo e delleindalla metà dell'Ottocento fino ai giorni nostri, dalle campagne dei Fratelli Alinari allacontemporanea, dalla documentazione per il ricovero delle opere durante la Seconda guerra mondiale alla nuova interpretazione e alla conoscenza dell'arte michelangiolesca attraverso l'occhio fotografico.