Ilrestodelcarlino.it - Auto nel Rio Faggiano a Viano, madre e figlia in ospedale

(Reggio Emilia), 8 novembre 2024 – Si è temuto il peggio, in serata verso le 19, quando da via Molinetti, in località Tabiano di, è scattato l’allarme ai soccorsi per un’vettura che era finita fuori strada, finendo nel rio, il corso d’acqua che costeggia quel tratto di Provinciale 89. A bordo dell’una donna di 51 anni con ladodicenne. Sono stati mobilitati i soccorsi con l’ambulanza, il personale medico e anche i vigili del fuoco, giunti a sirene spiegate sul luogo della sbandata. L’era ribaltata nel rio, in cui per fortuna c’erano pochi centimetri d’acqua. Dopo le prime cure, la donna e la ragazzina sono state caricate in ambulanza per essere portate al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio. Hanno riportato traumi vari, con le loro condizioni giudicate serie, anche per la dinamica dell’incidente.