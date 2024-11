Ilrestodelcarlino.it - Auto contro la vetrata dello studio medico

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Ennesima spaccata, nella notte tra giovedì e venerdì. Dopo il furto da 26mila euro alla Bcc Felsinea di San Benedetto del Querceto, a Monterenzio, e quello ai danni della pasticceria Nonna Maria di via Kennedy, a San Lazzaro, è toccato a Castenaso. Ad essere preso di mira loUniko Med di via Tosarelli, a Castenaso. Stando a quanto appurato dai militari della Compagnia di San Lazzaro, che stanno svolgendo le indagini, la spaccata sarebbe avvenuta verso le 3 del mattino. L’area è videosorvegliata e proprio dalle immagini si possono intravedere tre soggetti, travisati in volto, che arrivano davanti all’ingresso del poliambulatorio a bordo di un’. Questa, rubata nella giornata di giovedì a Bologna, è stata usata dai tre individui come ariete per sfondare ladi ingresso del centro, andata letteralmente in frantumi.