Lopinionista.it - AssoConcerti con il Patrocinio del Ministero della Cultura presenta “La Canzone Popolare Live. Dati e Prospettive”

Federico MolliconeROMA –, associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo,il convegno “La”. L’evento, realizzato con ildel, si terrà a Roma mercoledì 13 novembre dalle ore 9.30 al(Sala Spadolini – via del Collegio Romano, 27). Durante il convegno sarannote le attività svolte da, che mirano a promuovere la diffusionemusica, con particolare attenzione alla musicacontemporanea italiana, evidenziando il ruolo fondamentalenel contribuire all’arricchimento del tessuto sociale e civile delle comunità locali e dell’intero Paese.Una giornata di confronto e analisi dedicata all’industriamusica dal vivo in Italia, con la partecipazione di esperti e addetti ai lavori, per discutere ieconomici del settore e riflettere sul suo futuro.