Infobetting.com - Werder Brema-Holstein Kiel (sabato 09 novembre 2024 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Leggi l'articolo completo su Infobetting.com

Travolto sotto 4 gol a Monchengladbach iltorna sul terreno amico dove affronterà unreduce dalla sua prima storica vittoria in Bundesliga. I biancoverdi hanno trovato i fohlen in gran giornata, e un primo tempo disastroso con 3 gol al passivo ha fatto il resto. Secondo tempo decisamente migliore, ma ormai c’era poco da fare per una squadra .InfoBetting: Scommesse Sportive e