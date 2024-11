Quotidiano.net - Venier, 'Snam inventa il futuro con pragmatismo e cooperazione'

Cita l'anformatico Alan Kay l'amministratore delegato diStefanoper delineare la stretegia del gruppo al second Innovation Day. "Il modo migliore per predire ilrlo", afferma sottolineando che "le nostre parole chiave sono due:". "Il- sottolinea - serve quando si tratta di apportare cambiamenti concreti attraverso l'innovazione". A suo dire "è fondamentale approfondire i processi che devono essere trasformati, lavorando insieme ai responsabili aziendali". "Innovazione - spiega- non significa solo rimanere nella scatola o romperla, ma comprendere a fondo come è fatta la scatola per eventualmente uscirne (o in molti casi, trasformarla". Quanto allainveceafferma che "come operatore infrastrutturale, il concetto di creare e alimentare ecosistemi di successo è radicato nella nostra cultura".