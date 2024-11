Ilrestodelcarlino.it - Unibo, tumore al seno e ricerca: cosa sappiamo del nuovo farmaco che blocca le metastasi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 8 novembre 2024 -al, novità importanti nell'ambito delle terapie. Uno studio documenta l'efficacia di unsperimentale nell'inibire ledi cancro alin topi geneticamente modificati. Allaha collaborato anche l'Università di Bologna ed è stata condotta da un gruppo del Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità, guidato da Ann Zeuner; in campo anche l' Università di Siena e l'Istituto di Ricerchelogiche Mario Negri di Milano. Ilmetastatico della mammella riguarda solo in Italia circa 37mila persone. Molte donne operate di cancro alvanno incontro ad una progressione metastatica della malattia che può presentarsi anche molti anni dopo la diagnosi. "Effetto antitumorale in assenza di effetti collaterali” Nuova formulazione del meno efficace fenretinide, "il bionanofenretinide consiste in nanoparticelle che vengono efficacemente assorbite, riuscendo ad ottenere un effetto antitumorale particolarmente evidente nelledialla mammella del topo, in assenza di effetti collaterali", spiega Zeuner.