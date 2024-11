Gaeta.it - Un calendario di eventi in Friuli Venezia Giulia per ricordare Eddie Cosina, agente vittima della mafia

Un evento in ricordo di Walter Maxsi si sta preparando per illuminare il Friuli Venezia Giulia, un viaggio ricco di musica e teatro che rende omaggio a un eroe della lotta contro la mafia, tragicamente scomparso nel 1992 insieme al giudice Paolo Borsellino e alla sua scorta, sarà al centro di uno spettacolo intitolato "Il mio nome è", concepito per approfondire la sua vita e il suo impegno per la sicurezza del Paese. Gli appuntamenti dedicati a Eddie Cosina: L'iniziativa, presentata a Trieste, prevede una serie di eventi che si svolgeranno in diversi comuni del Friuli Venezia Giulia. Il primo appuntamento è fissato per il 15 novembre al Teatro Verdi di Muggia. Successivamente, lo spettacolo toccherà altre località: Monfalcone il 17 novembre, Trieste il 18 gennaio, Gorizia il 7 marzo, Pordenone il 23 marzo e Udine il 30 marzo.