Un bagno nella storia delle Terme Romane di Via Terracina

Sabato 9 e domenica 17 novembre apertura straordinariadi via, Sabato 23 visita guidata per i bambinidi Harry di PriscoLa Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli ha previsto l’apertura straordinaria dei luoghi in collaborazione con il Gruppo Archeologico Napoletano. La visite guidate gratuite al Sito Archeologicodi viadi Napoli verranno effettuate sabato 9 e domenica 17 novembre dalle 09.00 alle 13.00, con turni di visita ore: 10.00 – 11.00 – 12.00. Per prenotare la visita occorre scrivere a [email protected] . In occasione dell’apertura straordinariasabato 23 novembre, dalle 11 alle 12, ci sarà una visita guidata gratuita per bambini e bambine, poiché il numero massimo di partecipanti è di 20 occorre prenotare scrivendo a giovanna.