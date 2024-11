Tvpertutti.it - Tu Si Que Vales sfida Ballando con ospiti top per riprendersi il primato

Sabato 9 novembre 2024, la semifinale di Tu Si Queandrà in onda su Canale 5 con la speranza di recuperare terreno sugli ascolti TV finora dominato dacon le Stelle su Rai1. Il talent show condotto da Maria De Filippi si trova in una situazione dicome raramente si è visto: la leadership del sabato sera, che TSQV aveva conquistato per anni, è stata messa seriamente in discussione dal programma di Milly Carlucci.Per questa penultima puntata di Tu Si Que, Maria De Filippi ha deciso di puntare su un parterre didi grande richiamo. Tra questi ci sono volti noti al pubblico come Ilary Blasi, Beppe Vessicchio, Cristian De Sica e Adriano Pennino. Alcuni di questipossono essere considerati «discutibili»: l'obiettivo sembra essere quello di attirare un pubblico variegato per migliorare gli ascolti TV.