Ilrestodelcarlino.it - Trasferta in Veneto. Venduti 821 biglietti

Sono 821 ifinorain relazione al settore ospiti dello stadio ’Tombolato’ di Cittadella in vista del match valido per la tredicesima giornata del Campionato di serie B che vedrà i bianconeri impegnati domenica 10 novembre alle 15 in. I tagliandi sono disponibili sul circuito TicketOne sia online che presso i punti vendita abilitati al prezzo unico di 14 euro, esclusi i diritti di prevendita (di 1,5 euro). I titoli di accesso allo stadio possono essere acquistati anche presso il Coordinamento Club di via19. La vendita dedicata alla tifoseria del Cavalluccio terminerà sabato 9 novembre alle 19.