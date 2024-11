Ti ricordi… Mini Jakobsen 168 centimetri di velocità nel leggendario Rosenborg dei marcantoni

Ilfattoquotidiano.it - Ti ricordi… Mini Jakobsen, 1,68 centimetri di velocità nel leggendario Rosenborg dei marcantoni

“Eh sì,, perché in una nazionale dilui è alto solo 1 metro e 68”. Da leggere con la voce di Bruno Pizzul, che racconta di Jahn Ivar Jacobsen, meglio conosciuto comeperché appunto il suo metro e sessantotto e una buona dose di autoironia lo spingono a prendersi quel soprannome e farlo ufficialmente suo. È un tipo intelligente, e pure abbastanza eccentrico: nascerebbe Jan, e non Jahn, ma che decise di aggiungere una “h” al suo cognome in omaggio a Jahn Teigen, un cantante norvegese scomparso nel 2020, che dalle foto ricorda un po’ Iggy Pop. Per la veritàera una vecchia conoscenza della nazionale azzurra: ci aveva giocato contro già tre volte prima di allora, in un caso facendole anche male: a Genova, esattamente 33 anni fa, segnando in una gara di qualificazione a Euro ’92 che finirà 1 a 1 (gol italiano di Rizzitelli), di fatto ponendo fine alle possibilità di qualificazione azzurre.