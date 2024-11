Anteprima24.it - Telese Terme, finanziati progetti a favore delle famiglie e delle fasce più deboli

Tempo di lettura: 3 minutiIl Comune disi aggiudica una cospicua dote di finanziamenti in materia di pari opportunità e politiche sociali. In particolare si tratta di 170.000 euro, per il progetto “Affari di famiglia”, erogati dalla Regione Campania, a valere sul Bando Misure di conciliazione famiglia – lavoro e finalizzati all’erogazione di buoni per l’acquisto di posti in asili nido o ludoteche, così da favorire la conciliazione famiglia – lavoro. Il progetto prevede anche l’attivazione di sportelli di orientamento per le donne in cerca di occupazione e spazi dedicati all’erogazione di servizi di sostegno all’occupabilità femminile. Il progetto è stato coordinato dal Comune di, in partenariato con l’Ambito Sociale B4 e la Cooperativa Sociale Tandem.E’ stato anche finanziato, per ulteriori 50.