Iodonna.it - Tanto da imparare, dal ruolo dell’assemblaggio, alla differenza tra un Brut e un Pas dosé

Leggi l'articolo completo su Iodonna.it

Certo, Champagne e haute cuisine. Ma anche con sushi, pizza e cous cous. Posto che non è champagne se non arriva dall’omonimo territorio francese, che cos’è questo vino specialissimo dall’identità forte e però così sfaccettata da andare d’accordo con (quasi) tutto? Cibo e vino: 10 abbinamenti per non sbagliare X Eccellenza francesePer promuoverlo e tutelarne il patrimonio, già dal 1941 è stato creato il Comité Champagne, organizzazione con sede a Epernay che riunisce tutti i viticoltori e tutte le Maison di Champagne.