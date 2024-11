Bergamonews.it - Tale e Quale, Warrior, Quarto grado o Propaganda live? La tv dell’8 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 8su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Show”, condotto da Carlo Conti.Ultimo appuntamento con il programma che vede protagonisti 11 celebrities che si sfidano tra loro trasformandosi ogni settimana in un’icona musicale differente.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Senza cuore”: il capitano Harper, cardiochirurgo del Centro Medico della Marina di Portsmouth, viene rapito dagli uomini di Carlos Savina, il capo del cartello colombiano di Cali. Savina ha un grave tumore al cuore e vuole che Harper lo operi.Su RaiTre alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “FarWest”. Inchieste, storie e approfondimenti accompagnano il racconto di Salvo Sottile in una continua interazione tra reportage e testimonianze in studio.