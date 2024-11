Sport.quotidiano.net - Serie C. Nardi sicuro: "Carpi scelta giusta»

A 20 anni Niccolò(foto) ha il sorriso di chi sa che ora conta molto più imparare. Il suo tempo presto arriverà, anche perché il centrocampista classe 2004 arrivato ain prestito dalla Fiorentina ha qualità. Come già dimostrato l’anno scorso da under in una piazza difficile come il Livorno in D (per lui 36 gare, 4 reti e 2 assist), preludio al debutto fra i professionisti col. "Livorno è stato importante per me – le sue parole – quest’estate avevo varie possibilità e ho sceltoperché ho pensato fosse larealtà per me, sono contento della mia: ho trovato un bellissimo gruppo. All’inizio ho accusato un po’ il salto dalla D alla C ma ora sto crescendo. Ilper me è una squadra molto forte, una delle più intraprendenti e forti del campionato". Serpini lo ha dosato, concedendogli la maglia da titolare con l’Ascoli e due spezzoni nella ripresa.