Sciopero nazionale del trasporto pubblico in Italia: ecco quali servizi rimarranno attivi oggi

Facebook WhatsAppTwitter Lodellocale ha coinvolto, venerdì 8 novembre, tutti i principalidi mobilità in. Proclamato dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna, l’astensione dal lavoro avrà una durata di 24 ore e segnerà una giornata di mobilitazione in cui viene chiesto a gran voce il rinnovo del contrattoe maggiori risorse per il settore. In aggiunta, i sindacati si sono espressi sull’importanza di riforme concrete riguardanti la salute e la sicurezza degli operatori, a fronte degli episodi di aggressione sempre più frequenti nei confronti del personale di.Le fasce di garanzia ridotte nelo diIn questo, a differenza degli eventi precedenti, le fasce di garanzia non offriranno la stessa protezione ai viaggiatori.