Gaeta.it - Salvatore Contino e Alessandro Foglia si sfideranno per il titolo italiano dei pesi gallo a Roma

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 6 dicembre, il PalaSantoro didiventerà il palcoscenico di un atteso incontro per ildei. Il campione in carica,, affronterà uno sfidante promettente,. Questo evento, organizzato dal Buccioni Boxing Team e riportato dalla federazione pugilistica italiana , è destinato a catturare l’attenzione degli appassionati di boxe, non solo per ilin palio, ma anche per le storie di vita che i due pugili portano sul ring.: il campione dei, 32 anni, ha radici palermitane, ma da un decennio ha sceltocome sua casa. Qui, presso la storica palestra dell’Audace, ha affinato le sue abilità pugilistiche.vive una doppia vita, alternando gli allenamenti con il lavoro in un bar nella vivace zona di Santa Croce in Gerusalemme.