Rugby | Italia-Argentina cartina tornasole per capire dove sono gli azzurri

Inizia domani nel tardo pomeriggio il novembre ovale dell’e glidi Gonzalo Quesada scenderanno in campo a Udine per sfidare l’. Una sfida durissima contro una delle squadre più in forma del 2024 e per Lamaro e compagni quella di domani sarà laperquantolontani, o vicini, all’elite rugbistica.Una partita che si vincerà in varie fasi di gioco e zone del campo.e Pumasstoricamente due formazioni che costruiscono i loro successi sul pack, ma sia Quesada sia Contepomiallenatori che amano far muovere l’ovale e la sfida tra Paolo Garbisi e Tomàs Albornoz sarà interessantissima e decisiva a Udine.Altro scontro a distanza da non perdere è quello tra i compagni di squadra del Tolosa, gli estremi Ange Capuozzo e Juan Cruz Mallia.