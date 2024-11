Movieplayer.it - Reality+, ovvero Coralie Fargeat prima di The Substance

Leggi l'articolo completo su Movieplayer.it

Nel 2014 la regista francese ha firmato un corto nel quale affronta il tema della bellezza ad ogni costo e della paura di essere se stessi, anticipando il suo cult ora al cinema. Disponibile su YouTube. Ancora nelle sale, Theha scioccato il pubblico con un racconto sull'apparenza e sul mito dell'eterna giovinezza. Una satira feroce contro le logiche dello star system che si trasforma progressivamente in un body-horror memore dei grandi classici, facendosi al contempo ripugnante e affascinante e trovando in Demi Moore e Margaret Qualley le sue magnifiche protagoniste, le due facce della stessa medaglia. La sceneggiatura, firmata dalla stessa regista, aveva già ottenuto il plauso della critica vincendo l'ambito premio nella relativa categoria allo scorso Festival del Cinema di Cannes e i successi del film sono sicuramente destinati a non .