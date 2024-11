Lapresse.it - Principe William e il tumore della moglie Kate: “Orgoglioso di lei, 2024 l’anno più difficile della mia vita”

Ilha parlatomalattiae del padre Re Carlo III al termine del viaggio di quattro giorni che ha compiuto in Sudafrica. L’erede al trono ha descritto ilcome “piùmia”. “Cercare di superare tutto il resto e di tenere tutto sotto controllo è stato davvero”, ha aggiunto il futuro sovrano del Regno Unito che si è detto poi “moltoe del padre “per come hanno gestito le cose”. “Ma dal punto di vista personalefamiglia è stato brutale”, ha sottolineato. Ile di Re Carlo IIIA febbraio a Re Carlo III è stata diagnosticata una forma di cancro non rivelata, che ha costretto il monarca ad allontanarsi dalle apparizioni pubbliche per due mesi, mentre si concentrava sul trattamento e sulla guarigione.