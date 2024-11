Polizia individua i presunti autori dei furti ad Ascoli Piceno

Leggi l'articolo completo su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIndagini delladi Stato della Questura dihanno portato all’identificazione deidi diversiaggravati compiuti o tentati nottetempo in esercizi commerciali (hair style, cartolibrerie) die dei comuni della provincia tra la fine del 2023 ed i primi mesi del 2024. Si tratta di quattro soggetti di origini campane, 3 uomini ed 1 donna, tutti di età compresa sulla quarantina, cittadini italiani residenti a San Giorgio a Cremano (NA). Le attività investigative dirette dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di, hanno determinato l’emissione da parte del GIP di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i primi tre e dell’obbligo di presentazione allagiudiziaria per il quarto.