Pista Bmx tolta dal mercato. Il Comune si tiene il gioiello a Natale arriveranno gli azzurri

LaBmx di via Carrel non si vende più. Lo ha deciso l’amministrazione comunale che, verificato che alla scadenza dei termini nessuno aveva mostrato interesse per l’acquisto della superficie, recentemente ristrutturata per la disciplina ciclistica, l’hadalmettendo così fine ad una vicenda che avrebbe potuto generare più di un grattacapo dopo aver alimento le polemiche. Ad esserne certamente felice è la società sportiva La Sgommata, che la gestisce, all’oscuro della manovra. Ma ora il pericolo è del tutto superato e da palazzo fanno sapere che gli unici bandi che riguarderanno l’area di via Carrel, così come tutte le aree a destinazione sportiva della città, riguarderanno unicamente la gestione quando quelle attualmente in vigorealla loro naturale scadenza.