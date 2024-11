Piotta e Mastandrea guidano cast all star per cover ‘Mamma Roma addio’ di Remotti

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –Carlo Verdone, Carl Brave, Alessandro Mannarino, Valerio, Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Tommaso “” Zanello, Luca Barbarossa ed Emanuela Fanelli, tutti insieme in sala d’incisione per unaalldell’iconico brano di teatro canzonedi Remo, che uscirà a mezzanotte tra il 14 e il 15 novembre con il nuovo titolo ‘Me ne andavo da quella.(reloaded)’ per celebrare il centenario della nascita del poeta, attore, umorista e cantanteno, nato il 16 novembre 1924 e scomparso il 21 giugno 2015. La copertina del singolo è stata disegnata da Zerocalcare che ha ritratto con il suo stile inconfondibile Remotra le vie e la gente di, con immancabili barba bianca, occhialoni neri e cappello. A promuovere la realizzazione del brano sono state la figlia di, Federica, e la moglie, Luisa Pistoia, che nei prossimi giorni annunceranno numerose altre iniziative per il centenario.