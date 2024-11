Quotidiano.net - Perché lo sciopero di oggi 8 novembre non ha fasce di garanzia. È legale?

Roma, 82024 - Città intasate, traffico in tilt e altri disagi. Il venerdì nero per il trasporto pubblico è arrivato, e mentre cittadine e cittadini hanno visto soppresse alcune corse ecco che attorno alla mobilitazione dei sindacati scoppia l’ennesima polemica. Si può fare unosenzadi garanzie? Elodi2024 rispetto agli altri non ne prevede? Facciamo chiarezza. LoI sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno indetto perunodi 24 per il Tpl, al quale però non hanno aderito Trenitalia, Italo e Trenord. Sebbene anche il Garante degli scioperi sia intervenuto assicurando almeno 30% del personale e i servizi essenziali (tra cui scuolabus, collegamenti con porti e aeroporti e trasporto per disabili), questodi fatto non prevededi