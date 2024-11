Dilei.it - Paolo Bonolis in Rai, ultima stagione di Avanti Un Altro e addio Mediaset

É tempo di grandi cambiamenti per la Rai, che sta ancora fronteggiando il post Amadeus. La rete attende di scoprire in che modo il pubblico reagirà alla nuova edizione del Festival di Sanremo, che sembra volgere in ben altra direzione rispetto alle ultime dal gran successo.Spazio a Carlo Conti, che potrebbe però dividere i favori del pubblico con un ben noto collega. Si tratta diche, si dice, si stia facendo allettare dall’ipotesi di un clamoroso ritorno. Il suo percorso asembra aver raggiunto una fase di stallo, e così potrebbe mirare a nuove avventure.Per quanto a tratti criticato, come del resto il suo Ciao Darwin, è innegabile comeunsia uno dei programmi più amati della televisione italiana. Un appuntamento fisso per migliaia di persone ogni giorno, pronte a divertirsi con il game show guidato dai mattatorie Luca Laurenti.