Omicidio Vassallo messaggi di solidarietà al colonnello Cagnazzo | E’ persona seria la verità verrà fuori

Tempo di lettura: 2 minutiOltre 70di, dal ‘non mollare’ a ‘la’. Sono sempre di più, in queste ore, le persone che stanno assicurando il loro sostegno a Fabio, ildei carabinieri arrestato ieri per l’del sindaco pescatore Angelo. Lo fanno scrivendo sulla sua pagina Facebook. “Non ho conosciutopiù ossequiosa della Legge rispetto a te, che da sempre ne sei con abnegazione ed umiltà un servitore. La Giustizia è degli uomini per cui può sbagliare ma poi lenta arriva”, scrive Roberto mentre Salvatore aggiunge “Forza comandante, non mollare”. “IlFabio è una, ha sgominato clan camorristici, arrestato circa 200 latitanti, ora alla mercé dei mercenari. Amico è, amico resterà” scrive invece Donato.