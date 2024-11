Gaeta.it - Nuovo bando “Qualità in Trentino”: 10 milioni per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Giunta provinciale di Trento ha annunciato l’approvazione del terzoin”. Questo programma mira a preparare la regione per lee Parainvernali didel. Con 10di euro a disposizione, ilsi propone di elevare gli standard delle strutture turistico-ricettive e dei servizi commerciali, un passo importante nel sostenere l’economia locale e migliorare l’offerta turistica.Obiettivo del: qualificare il settore del turismoIlin” rappresenta una risposta strategica per valorizzare il settore del turismo nella provincia. Le risorse, divise in due tranches da 5di euro ciascuna, sono destinate a interventi nel 2024 e nel 2025. L’assessore allo sviluppo economico, Achille Spinelli, ha evidenziato che il focus principale è quello di innalzare ladell’offerta turistica.