Morto Enrico Citterio, l'imprenditore dei salumi aveva 99 anni

Oggi, venerdì 8 novembre, è stata resa pubblica la notizia della scomparsa di, storico imprenditore noto come il “re dei” lombardi.all’età di 99e, come da sua volontà, la famiglia ha deciso di annunciarlo solo dopo lo svolgimento dei funerali in forma privata. Figli e nipoti hanno voluto rispettare il desiderio del.Leggi anche: Iran, paura per studentessa seminuda per protesta: “L’hanno torturata?”Sotto la guida di, il marchio diè diventato un simbolo di eccellenza e tradizione, affermandosi come leader mondiale del settore. La storica azienda fu fondata nel 1870 da Giuseppe, che aprì la prima salumeria a Rho, vicino Milano. In queglisviluppò la ricetta del salame di Milano per diffondere il sapore lombardo nel mondo, puntando soprattutto a soddisfare gli italiani emigrati in America.