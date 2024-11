Ilfattoquotidiano.it - “Mia mamma mi ha messo al guinzaglio fino a 5 anni perché ero tremendo. Tiravo giù le gonne alle donne per strada”: la confessione di Gabriel Garko

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

si è confessato nel salotto di Nunzia De Girolamo a “Ciao Maschio“, nella puntata in onda sabato 9 novembre, in seconda serata su Rai 1. L’attore ha rivelato aspetti inediti della sua infanzia: “Ero un bambino molto timido ma anche pericoloso. Ero affascinato dal fuoco e mi chiamavano la piccola scimmiaero molto dispettoso, ne combinavo di ogni. C’è stato un momento in cui miami haanche al, che lo facessero oggi”.Poi ha specificato: “Non era un veroovviamente, ma una pettorina. Quelle che facevano per i bambini piccoli. Io avevo preso un brutto vizio, quando vedevo leche indossavano queilloni lunghi con l’elastico, correvo verso di loro e glieligiù, ovunque fossimo. Quindi questa cosa è successa al mercato, è successa per”.