Agi.it - Meloni: investire di più in Difesa, ma senza scaricare le spese sui cittadini

AGI - L'Europa devedi più inper conquistare una maggiore autonomia ma ciò non deve avvenire a scapito dei. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, al suo arrivo al vertice Ue informale di Budapest. "Io sono assolutamente convinta che l'Europa e quindi anche l'Italia debbano riuscire a garantire la loro maggiore indipendenza, la loro maggiore autonomia, anche investendo di più in", ha detto, "chiaramente servono gli strumenti per poterlo fare. Questo è un grande dibattito che riguarda il Patto di stabilità che l'Italia ha posto. Ci sono nel nuovo Patto delle aperture secondo me va fatto molto di più", ha dichiarato la premier, "è un altro di quei dibattiti che bisognerà prima o poi riaprire perché al di là della volontà, c'è quello che si può fare e le risorse vanno individuate in qualche modo.